VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de ara seçimlerde yarışacak Kongre adaylarının yüzde 20'si asker kökenli
Pakistan, iklim değişikliği sebebiyle yaşanan felaket için tazminat arayışında
DSÖ: Sıcak hava dalgaları Avrupa'da 15 bin kişinin ölümüne sebep oldu
Dışişleri'nden İdlib'deki saldırıya kınama
İran, Norveç'in Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Miçotakis: Ege'de doğalgaz arayacağız!
Suudi Arabistan: Yeşil Orta Doğu Girişimi'ne 2,5 milyar dolar destek vereceğiz
Tramvay yoluna giren cip seferlerin aksamasına neden oldu
Fransa: İklim taahhütlerimizi Rusya'nın enerji tehdidine feda etmeyeceğiz
NATO'dan Kosova ve Sırbistan'a "gerginliği artırmayın" çağrısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidiyor
Bakan Akar'dan 'Azerbaycan ve Ermenistan' açıklaması
Endonezya'da mahsur kalan petrol gemisinin kurtarılması 1 ay sürebilir
Elon Musk'tan kararsız seçmene Cumhuriyetçilere oy verme çağrısı
Başkan Erdoğan duyurdu: Yarın hesaplara yatırılacak
Putin, orduya çağrılanlardan 50 bin kişinin muharebe birliklerinde yer aldığını bildirdi
ABD heyetiyle toplantı sona erdi! MSB'den açıklama
Motokurye, 'yol verme' kavgasında öldürüldü: 1 şüpheli tutuklandı
Bakan Özer: 6 bin 970 köy okulunun tamamını açacağız
Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı!
Niğde'de 2 milyon 100 bin dolu makaron ele geçirildi
Pamukkale 'traverten temalı jeopark' olma yolunda
Mantardan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
BioNTech, 2022 için Kovid-19 aşısı geliri tahminini 16-17 milyar avroya yükseltti
08 Kasım 2022 Salı 00:11:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 00:11:00

Dışişleri'nden İdlib'deki saldırıya kınama

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İdlib'de yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı üç ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İdlib'de yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı üç ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırılar, bölgede sükunetin korunmasına ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalara zarar vermekte, insani durumun daha da kötüleşmesine yol açmaktadır.

İlgili tarafları mevcut mutabakatlara riayet etmeye ve sivillere yönelik saldırılara son vermeye davet ediyoruz.

Türkiye, bölgede sükunetin muhafazası, Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz şekilde ulaştırılması amacına yönelik çabalarını sürdürecektir."

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı idlib Türkiye kınama
Direnle sahneye çıktım

Direnle sahneye çıktım
‘Hep Yek' geri geldi

‘Hep Yek' geri geldi
Beni rock yıldızı gibi hissettirin

Beni rock yıldızı gibi hissettirin
Oyunculuk var olma nedenim

Oyunculuk var olma nedenim
‘Hepimiz arkadaşız'

‘Hepimiz arkadaşız'
Dubai'de dünya prömiyeri

Dubai'de dünya prömiyeri
üçü bir arada

üçü bir arada
Armut dibine düştü

Armut dibine düştü
Meşhur olduğumda param yoktu

Meşhur olduğumda param yoktu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX