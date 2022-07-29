Dışişleri'nden Gürcistan'a helikopter kazası için taziye mesajı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da meydana gelen helikopter kazası için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın Gudauri bölgesinde bugün acil kurtarma görevi icra eden bir helikopterin düştüğünü ve sekiz kişilik ekibin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor, dost ve komşu Gürcistan Hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
- Dışişleri'nden Gürcistan'a helikopter kazası için taziye mesajı
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