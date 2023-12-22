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22 Aralık 2023 Cuma 23:42:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 23:42:00

Dışişlerinden GKRY'nin Deniz Saha Planlaması'na tepki... "Çözüm gayretlerine zarar vermekte"

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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Bakanlar Kurulu Tarafından 20 Aralık 2023 Tarihinde Onaylanan “Deniz Saha Planlaması'na ilişkin " belirtilen alanlar bu haliyle Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını ihlal etmektedir. GKRY'nin, haris, gerçeklerden kopuk ve geçerliliği bulunmayan gayrimeşru girişimleri Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması gayretlerine zarar vermektedir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, GKRY Bakanlar Kurulu Tarafından 20 Aralık 2023 Tarihinde Onaylanan "Deniz Saha Planlaması'na ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazıl açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Esasında bir Avrupa Birliği direktifine dayanan ve tüm üye ülkelerce hazırlanmakta olan "Deniz Saha Planlaması"nda belirtilen alanlar bu haliyle Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını ihlal etmektedir. Hatırlanacağı üzere, ülkemiz Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığının sınırlarını 2004 yılından başlayarak ve son olarak 2020 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirmiştir.

GKRY'nin deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarruflarının kabul edilmeyeceği başından beri ifade edilmekte ve ülkemizin sahadaki uygulamaları bu çerçevede sürmektedir. Rum tarafının bu defa Avrupa Birliği'nin Deniz Saha Planlaması'na ilişkin Direktifini istismar etme teşebbüsü beyhude çabaların son halkası olarak görülmektedir.

Kıbrıs Adasının batısında Türkiye'nin meşru hak ve yetkileri, Ada'nın etrafındaki alanlarda ise Kıbrıs Türklerinin meşru hakları bulunmaktadır. GKRY'nin, haris, gerçeklerden kopuk ve geçerliliği bulunmayan gayrimeşru girişimleri Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması gayretlerine zarar vermektedir.

Türkiye'nin Avrupa Birliği dahil üçüncü taraflardan beklentisi değişmemiştir. Deniz yetki alanları ve bununla bağlantılı meselelerin Kıbrıs sorununun çözüm sürecine olumsuz yansımaları gözardı edilmemelidir. Rum tarafının bölgede oldubittiler yaratmaya çalışmak yerine, Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak Ada'daki gerçekler temelinde mümkün olabileceğini kabullenerek, KKTC ile işbirliğini geliştirmeye teşvik edilmesini bekliyoruz.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı GKRY Türkiye-KKTC
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