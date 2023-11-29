Dışişlerinden 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' mesajı
Dışişleri Bakanlığı, 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda "İki devletli çözüm temelinde, kardeş Filistin halkının uğradığı haksızlıkları ortadan kaldırmaya yönelik çabalarımız devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığı, 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde, Filistin'in haklı davasına olan bağlılığımızı güçlü bir şekilde yineliyoruz.
İki devletli çözüm temelinde, kardeş Filistin halkının uğradığı haksızlıkları ortadan kaldırmaya yönelik çabalarımız devam edecektir.
29 Kasım #Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde, Filistin'in haklı davasına olan bağlılığımızı güçlü bir şekilde yineliyoruz.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 29, 2023
İki devletli çözüm temelinde, kardeş Filistin halkının uğradığı haksızlıkları ortadan kaldırmaya yönelik çabalarımız devam edecektir.... pic.twitter.com/QvaOVxm1nk
- Dışişlerinden 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' mesajı
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