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Dışişlerinden 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' mesajı
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29 Kasım 2023 Çarşamba 18:57:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 18:57:00

Dışişlerinden 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda "İki devletli çözüm temelinde, kardeş Filistin halkının uğradığı haksızlıkları ortadan kaldırmaya yönelik çabalarımız devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde, Filistin'in haklı davasına olan bağlılığımızı güçlü bir şekilde yineliyoruz.

İki devletli çözüm temelinde, kardeş Filistin halkının uğradığı haksızlıkları ortadan kaldırmaya yönelik çabalarımız devam edecektir.

Etiketler : Dışişleri İki Devletli Çözüm Uluslararası Dayanışma filistin türkiye gazze
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