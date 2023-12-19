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19 Aralık 2023 Salı 16:50:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 16:50:00

Dışişleri'nden Çin'deki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu ve Çinghay eyaletlerinde meydana gelen deprem nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Gansu ve Çinghay eyaletlerinde 18 Aralık 2023'te gerçekleşen deprem sonucu meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yaşamlarını yitirenlerin ailelerine, Çin halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilendiği belirtildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, merkez üssü Cişışan Bao'an Donşiang ve Salar Özerk İlçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Depremde ilk belirlemelere göre Gansu eyaletinde 105, komşu Çinghay eyaletinde 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler : deprem başsağlığı ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
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