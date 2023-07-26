Dışişlerinden BM'nin 'kutsal kitaplar' kararı için açıklama... "Memnuniyetle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Kurulu'nun kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirilmesi kararının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BM Genel Kurulu'nun 25 Temmuz 2023 tarihinde kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren, ülkemizin de ortak sunucusu olduğu kararı kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Karar, son dönemde İsveç, Danimarka ve Hollanda'da polis koruması altında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerine izin verilmesi karşısında önem taşımaktadır.

Milyarlarca Müslümanı rencide eden bu tür nefret suçlarına karşı uluslararası toplumun kararlılıkla ortak hareket etmesi elzemdir.

Türkiye, İslam karşıtlığıyla mücadelede üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.