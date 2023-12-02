Dışişlerinden BMGK'nın Somali kararına ilişkin açıklama: "Memnuniyetle karşılıyoruz"
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Millletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Somali'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Millletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Somali'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Birleşmiş Millletler Güvenlik Konseyi'nin dün (1 Aralık) gerçekleştirilen oturumunda alınan ve Somali'ye yönelik 1992 yılından bu yana yürürlükte olan silah ambargosunu kaldıran kararı memnuniyetle karşılıyoruz.
Bu tarihi kararın, Somali'de huzur ve refah ile geleceğe dair güçlü umutların yeşereceği bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz.
Türkiye, her zaman olduğu gibi Somali halkının yanında olmaya ve bu yeni dönemde de Somali'ye destek vermeye devam edecektir.
Somali'ye Yönelik Silah Ambargosunun Kaldırılmasına Yönelik Birleşmiş Millletler Güvenlik Konseyi Kararı Hk. https://t.co/BmL7QyTX49 pic.twitter.com/iAGcZPgRjB— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 2, 2023
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