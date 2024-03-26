VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmamoğlu'na tepki: İstanbul'dan niye saklıyorsun
Muğla'da Anavatan Partisi'nden AK Parti adayına destek
Başkan Erdoğan'dan Özel'e 'çırak' göndermesi: Selefinden bile fason çıktı
Dışişleri'nden Belçika'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama
"En borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li"
Rusya, Ukrayna'yı suçladı: Terör saldırısının arkasında onlar var
26 Mart 2024 Salı 18:15:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 18:15:00

Dışişleri'nden Belçika'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK militanlarının Belçika'da Türk vatandaşlarına saldırıları hakkında, 'Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir.' açıklamasında bulundu.

Bakanlık, PKK yandaşlarının Belçika'daki Türk vatandaşlarına yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "24 Mart'ta Belçika'nın Leuven şehrinde toplanan PKK militanlarının Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği, olaylarda can kaybı yaşanmadığı ve bazı vatandaşların yaralandığı" ifade edildi.

Olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Ayrıca, Belçika'da görevli diplomatik temsilcilerin olay bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldiği kaydedildi.

Belçika'daki Türk toplumunun sağduyulu tavrı ve Belçika emniyet makamlarının etkili müdahalesi sayesinde olayların büyümesinin engellendiği aktarılan açıklamada, saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir." denildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı terör örgütü PKK militanları Belçika
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı

Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Hırsız damat istemem

Hırsız damat istemem
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX