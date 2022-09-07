Dışişleri'nden Arap Ligi'ne sert tepki: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz
Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin kararlarına tepki.
Dışişleri Bakanlığı, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen 158. toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.
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