Dışişleri'nden Arap Ligi'ne sert tepki: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen 158. toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.