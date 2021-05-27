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27 Mayıs 2021 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 19:30:00

Dışişleri'nden Almanya'ya FETÖ tepkisi

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Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da FETÖ'nün dahil edildiği "House of One" projesinin üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet edeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye'nin ve Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen FETÖ terör örgütünün dahil edildiği bugün Berlin'de temeli atılan "House of One" projesi, üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder.

İslam dinini kendi karanlık gündemi doğrultusunda tahrip ve istismar eden ve sayıca da Almanya'daki Müslümanları hiç bir şekilde temsile haiz olmayan FETÖ terör örgütü dahil oldukça bu ibadet evinin Almanya'daki Türk ve Müslümanlar için bir değeri ve anlamı olmayacaktır. Temennimiz, yapılan bu vahim yanlıştan fazla zaman geçirilmeden dönülmesi ve projede Alman kamuoyunda da şaibeli ve şüpheli faaliyetleri dolayısıyla gerçek yüzü giderek daha iyi anlaşılmakta olan sözkonusu örgütün yerine Müslümanların hakiki temsilcilerine yer verilmesinin sağlanmasıdır. Esasen Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun temel beklentisi de bu yöndedir."

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı türkiye Almanya
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