"Külliyen reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığınca Yayımlanan 2022 İnsan Hakları Raporu'nu kınadığını ve içeriğindeki asılsız iddiaların reddedildiğini açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin güvenliği için terör örgütlerine yönelik yürütülen mücadelenin insan hakları çerçevesinde kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin çarpıtılarak rapora yansıtıldığının vurgulandığı açıklamada, "Raporda, PKK'nın 2022 yılında ülkemizde gerçekleştirdiği terör saldırılarının ve örgütün işlediği gizlenemez boyutlardaki insan hakları ihlallerinin sadece bir bölümüne yer verilmesini esefle karşılıyoruz. Sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin Suriye'de işlediği insan hakları ihlallerine raporun Suriye bölümünde yer verilirken, bu yapının PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolünde olduğundan bahsedilmemesi bir garabettir." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin insan hakları konusunda kendi siciline odaklanması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu raporun PKK/PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yuman ve hatta "ortaklık" kuran bir ülke tarafından hazırlanmış olduğunu kamuoyunun dikkatine getiriyor, raporun meşruluğu ile inandırıcılığını sorguluyoruz. Siyasi saiklerle şekillendirildiği açık olan ve objektiflikten tamamen uzak bu raporun ciddiye alınacak bir yanı bulunmadığını bir kez daha vurguluyor, ABD'yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya davet ediyoruz.

Türkiye, bu asılsız ve yanlı ithamlara itibar etmeden, kendi vatandaşları ile evsahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."