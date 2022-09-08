VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'daki skandalda dinlenen gazeteci böyle olayların süreceğini söyledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Tokyo'da "BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için mektup kaleme aldı
İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 5 sivil öldü
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç BM'nin 'Uygur' raporunu değerlendirdi
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Türkiye, Hırvatistan'ın zor zamanlarında gösterdiği destekle he...
Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı
Başkan Erdoğan'a 'onur' ödülü verildi
Bakan Bilgin'den EYT müjdesi
Başkan Erdoğan'dan "tahıl koridoru" mesajı
Destek 25 milyar lirayı bulacak
Geri sayım başladı! Dar gelirliye ucuz konut
Hazırlıklar tamam: Kaşif yola çıkıyor
Başkan Erdoğan Hırvatistan'da
Kuvvetli sağanak geliyor
ABD petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı
Lübnan Ulaştırma Bakanı'nın evine bombalı saldırı düzenlendi
İran'dan Arnavutluk'un 'Tahran ile diplomatik ilişkiyi kesme' kararına tepki
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Ağustosta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
08 Eylül 2022 Perşembe 15:51:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 15:51:00

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç BM'nin 'Uygur' raporunu değerlendirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları durumuna ilişkin raporuna yönelik, "Bölgede yaşayan Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara ilişkin ülkemiz ve uluslararası kamuoyunda dile getirilen endişeleri teyit eder niteliktedir." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin bölgedeki duruma ilişkin raporuna yönelik soruya yazılı yanıt verdi.

Raporun içerdiği tespit ve değerlendirmelerin dikkate alınmasının önem taşıdığını belirten Bilgiç, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki duruma dair ahiren yayımlanan raporu, bölgede yaşayan Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara ilişkin ülkemiz ve uluslararası kamuoyunda dile getirilen endişeleri teyit eder niteliktedir." değerlendirmesini yaptı.

Bilgiç, Türkiye'nin konuyla ilgili hassasiyetinin Çin makamlarına iletildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Uygur Türkleri'nin refah ve huzur içinde yaşamalarına, temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ilişkin beklenti ve hassasiyetlerimiz gerek Çin Halk Cumhuriyeti makamlarıyla ikili düzeydeki temaslarımızda gerek BM başta olmak üzere uluslararası platformlarda vurgulanmaktadır."

Çin'in daveti üzerine Türkiye'den bir heyet ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi'nin bölgeyi ziyaretinin bir süredir gündemde olduğunu da hatırlatan Bilgiç, "Ziyaretlerin anlamlı, kapsamlı ve engelsiz olarak yapılmasına yönelik beklentilerimiz karşılandığı takdirde söz konusu ziyaretler gerçekleştirilebilecektir." ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Uygur Türkleri'ne dair raporu

Yüksek Komiserliğin, 10 Aralık 2021'de haftalar içinde açıklayacağını duyurduğu rapor 8 aydan uzun bir süre sonra, Yüksek Komiser Michelle Bachelet'in görev süresinin bitimine dakikalar kala açıklanmıştı.

Sincan'da yaşayan kişilerle yapılan mülakatların da yer aldığı 48 sayfalık raporda, keyfi gözaltına alınmalar, terör ve aşırıcılıkla mücadele adı altında ciddi insan hakları ihlalleri, yeniden eğitim kamplarında tutulanlara yönelik endişe verici işkence, kötü muamele ve zorunlu tıbbi tedavi gibi uygulamalara ilişkin güvenilir raporlar bulunduğu belirtilmişti.

Raporda, hak ihlallerinin dayandırıldığı terörle mücadele kanunlarının sorunlu olduğu ve yetkililere geniş yetkiler tanıdığı ifadeleri yer almıştı.

Çin hükümetine yönelik çağrıların da bulunduğu raporda, "yeniden eğitim kampları, cezaevleri ve benzeri tutukluluk merkezlerinde keyfi tutulanların derhal serbest bırakılması", "Sincan'da aile mensuplarının haber alamadığı kişilerin nerede olduğuna dair bilgi verilmesi", "terörle mücadele, ulusal güvenlik ve azınlık haklarına dair yasaları gözden geçirecek çalışma planı oluşturulması", "yeniden eğitim kamplarındaki hak ihlallerinin ivedilikle araştırılması" ve "bölgedeki cami, tapınak ve mezarlıkların yıkıldığına dair iddialara somut veriler sunularak açıklık getirilmesi" gibi ifadelere yer verilmişti.

Etiketler : BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği BM TANJU BLGİÇ
Ustalara selam!

Ustalara selam!
Türk oyuncular Hollywood'da

Türk oyuncular Hollywood'da
Makyajsız paylaşım

Makyajsız paylaşım
Demet yere kapaklandı

Demet yere kapaklandı
Dört film anlaşması

Dört film anlaşması
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Aile pozu

Aile pozu
Hande Kaz Dağları'na gitti

Hande Kaz Dağları'na gitti
Süperstar'lı kapanış

Süperstar'lı kapanış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes