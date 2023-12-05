Vatandaşların bugün Türkiye'ye gelmeleri öngörülüyor.
05 Aralık 2023 Salı 17:51:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 17:51:00
Gazze'den tahliyeler sürüyor: 68 Türk vatandaşı Mısır'a geçti
Kaynak: AA
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Dışişleri Kaynakları, 68 vatandaşın ve aile yakınlarının dün gece Gazze'den Mısır'a geçiş yaptığını açıkladı.
Gazze'den 68 Türk vatandaşı ve yakınlarının dün gece Mısır'a geçtiği bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 68 Türk vatandaşı ve yakınları dün gece Gazze'den Mısır'a geçti
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