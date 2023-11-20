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20 Kasım 2023 Pazartesi 11:21:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 11:21:00

Dışişleri Bakanlığının bütçesi TBMM'de görüşülüyor

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu bütçeleri ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Sayıştay raporu görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığının bütçe sunumuna başladı.

Etiketler : dışişleri komisyon bütçe
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