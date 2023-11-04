Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a başsağlığı mesajı
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın güneydoğusundaki Belucistan Eyaleti'nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 14 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Pakistan'ın güneydoğusundaki Belucistan Eyaleti'nin Gwadar şehrinde 3 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen terör saldırısında 14 askerin şehit olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor; şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörizmle ortak mücadelemizde dost ve kardeş Pakistan Hükümeti'yle ve halkıyla dayanışmamızı bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz" denildi.
- Türkiye'den Nepal'e taziye
- Terörden tutuklu Demirtaş'a selam gönderdiler: CHP'de zihniyet değişmedi
- Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı: "Tedbirli ve dikkatli olun"
- MSB'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı
- Başkan Erdoğan'a Rize'de sevgi seli: Coşkuyla karşılandı
- ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Ankara'da protesto