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21 Ocak 2023 Cumartesi 00:41:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 00:41:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar'a 'seyahat' uyarısı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığından, Türk vatandaşlarının Myanmar'da iş verme vaadiyle kandırılma durumlarının sıklaştığı belirtilerek, devam eden olağanüstü hal, çatışmalar ve protestolar sebebiyle Türk vatandaşlarının zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı duyuruda, Türk vatandaşlarının Myanmar'ın sınır bölgelerindeki bazı kişi veya gruplarca internet üzerinden iş verme vaadiyle kandırılması, yasa dışı yollarla Myanmar'a sokularak alıkonulması ve fidye talebinde bulunulması gibi olaylarla son dönemde sıklıkla karşılaşıldığı bildirildi.

Duyuruda, Türk vatandaşlarının bu tür iş ilanlarına itibar etmemeleri, olası iş tekliflerini kabul etmeden önce şirketler hakkında detaylı araştırma yapmaları ve ihtiyaç halinde Türkiye'nin Nepido ve ilgili komşu ülkelerdeki büyükelçilikleriyle temas etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

Duyuruda şunlar ifadelere yer verildi:

"Devam eden olağanüstü hal, çatışmalar ve protestolar sebebiyle vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat etmekten kaçınmaları; zorunluluk hallerinde ise seyahat edilecek bölgelerdeki güvenlik durumuna ilişkin Nepido Büyükelçiliğimiz ile iletişime geçmeleri ve kişisel güvenlikleri konusunda her koşulda tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir."

Etiketler : Bakanlık Myanmar seyahat uyarısı
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