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10 Şubat 2023 Cuma 00:15:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 00:15:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Meksika'ya kınama...

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Dışişleri Bakanlığı, Meksika Senatosu'nun 1915 Olayları konusunda aldığı kararı şiddetle kınadı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bu kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Yasama organlarının tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığını hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Meksika'nın 1915 Olaylarına ilişkin aldığı kararı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Meksika Senatosu'nun 8 Şubat 2023 tarihinde kabul ettiği ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararına sert tepki gösterdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bu teşebbüs, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu teyit eden kararlarına da açıkça aykırılık teşkil etmektedir." denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meksika Senatosu'nda 8 Şubat 2023 tarihinde kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen hükümsüz bir teşebbüstür. Bu kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Yasama organlarının tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığını hatırlatırız.

Bu teşebbüs, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu teyit eden kararlarına da açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Meksika Senatosu'nun bu vahim kararının Meksika'dan ekiplerin de katılımıyla depremzedelerin arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir zamana rastlaması ise talihsizdir ve Türkiye-Meksika dostluğuyla bağdaşmamaktadır.

Meksika Senatosu'nu tarihten husumet yaratmaya çalışan bazı çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine, bu yanlış adımını düzeltmeye davet ediyoruz.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı meksika 1915 olayları

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