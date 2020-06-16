Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'deki terör saldırısına kınama
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı, Mali'de çok sayıda askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'de bir askeri birliğe yönelik 14 Haziran'da gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
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