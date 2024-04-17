Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan için seyahat uyarısı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kıymetli Vatandaşlarımız,

Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan'a yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır.

Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.

Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir.

+961 3 944 904 / +961 70 622 012