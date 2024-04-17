Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan için seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı tarafından Lübnan için seyahat uyarısında bulunuldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kıymetli Vatandaşlarımız,
Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan'a yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır.
Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.
Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir.
+961 3 944 904 / +961 70 622 012
Lübnan için Seyahat Uyarısı https://t.co/JsI2Qsbl9h pic.twitter.com/2V2nmAQpbt— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 17, 2024
- Akrobasi ve hız yapan motosiklet sürücülerine 96 bin lira ceza
- Başkan Erdoğan 'Kapımız açık' demişti! Özgür Özel yüz yüze görüşeceklerini açıkladı
- Katar'dan 'Gazze' mesajı: Türkiye'nin rolü çok önemli
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan için seyahat uyarısı
- Almanya'da rüşvetle "ülkede oturma izni sağlayan" kaçakçılık çetesi çökertildi
- "Kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımalarını istemiyoruz"