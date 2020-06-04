Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kabil'deki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki 'Vezir Ekber Han Camii'ni hedef alan ve din adamı İyaz Niyazi'nin de hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Camisini hedef alan ve kıymetli din adamı İyaz Niyazi'nin de hayatını kaybetmesine yol açan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. İbadet yerlerine yapılan saldırıların hiçbir açıklaması olamayacağını tekrar vurguluyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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