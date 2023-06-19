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19 Haziran 2023 Pazartesi 13:01:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 13:01:00

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarına kınama

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini artırmasını ve Batı Şeria'nın en az 19 beldesinde yeni yasa dışı yerleşim yerleri inşa edilmesi yönündeki planlarını kınadı.

Bakanlık, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail makamlarının yasa dışı yerleşim faaliyetlerini artırmasının ve Batı Şeria'nın en az 19 beldesinde 4 bin 500 birimlik yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa edilmesi yönünde açıklanan planlarının kınandığı bildirildi.

İsrail Hükümeti'nin kalıcı barış zeminine ciddi zararlar veren, uluslararası hukuka ve yerleşik Birleşmiş Milletler parametrelerine tamamen aykırı attığı bu adımların kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin vücut bulmasına yönelik iki devletli çözüm çabalarını desteklemeye devam edecektir."

Etiketler : dışişleri bakanlığı israil filistin yerleşim yeri
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