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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: "Asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir"
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15 Kasım 2023 Çarşamba 23:59:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 23:59:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: "Asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir"

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı: Filistin halkına karşı uyguladıkları katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur.

Dışişleri Bakanlığı: Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir.

Filistin halkına karşı uyguladıkları katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Netenyahunun iftiraları Cumhurbaşkanımız.
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