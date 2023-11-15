Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: "Asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir"
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: Filistin halkına karşı uyguladıkları katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur.
Dışişleri Bakanlığı: Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir.
Filistin halkına karşı uyguladıkları katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur.
- Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: "Asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir"
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