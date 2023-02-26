Hocalı Katliamı... Dışişleri Bakanlığı: Bu insanlık suçunu lanetliyoruz

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26 Şubat 2023 Pazar 11:58:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 11:58:00

Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı'nın 31. yılına ilişkin anma mesajı: Bu insanlık suçunu lanetliyoruz

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 31. yılına ilişkin, "tarihe kara leke olarak geçen bu insanlık suçunu lanetlediklerini" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 1992'de Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde 613 masum Azerbaycan vatandaşının katledildiği ve yüzlercesinin yaralandığı anımsatıldı.

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

Binden fazla kişinin Ermenistan güçlerince esir alındığı belirtilen açıklamada, katliamda kaybolanların akıbetinin bugün dahi halen aydınlatılamadığı kaydedildi.

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Açıklamada, "31 yıl önce Hocalı'da katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını bugün de yüreğimizde hissediyoruz. Tarihe kara leke olarak geçen bu insanlık suçunu lanetliyoruz. Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Can Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Etiketler : hocalı katliamı azerbaycan karabağ ermenistan hocalı insanlık suçu

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