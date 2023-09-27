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27 Eylül 2023 Çarşamba 14:22:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 14:22:00

Dışişleri Bakanlığından Hankendi'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolunda bulunan bir benzin depolama tesisinde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hankendi-Askeran yolunda bulunan bir benzin depolama tesisinde yaşanan patlama sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin de ağır yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim hadise nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İhtiyaç duyulması halinde Türkiye gerekli yardımda bulunmaya hazırdır." ifadelerine yer verildi.

Hankendi-Askeran yolunda bulunan bir benzin depolama tesisinde 25 Eylül'de meydana gelen patlamada 68 kişinin yaşamını yitirdiği, 290 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Etiketler : dışişleri bakanlığı azerbaycan karabağ patlama taziye mesajı
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