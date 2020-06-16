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16 Haziran 2020 Salı 21:24:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 21:33:00

Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya tepki

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Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesine ilişkin iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Fransa'nın Libya'da meşru Hükümeti devirerek ülkede otoriter bir rejim kurmaya yeltenen ve siyasi çözümden yana olmadığını alenen açıklamayan darbeci ve korsan Hafter'e verdiği destek Libya krizini körüklemiştir. Fransa'nın bu yaklaşımı Hafter'i askeri yöntemlerde ısrar etme konusunda cesaretlendirmiş, Libya halkının acılarını ve sıkıntılarını artırmıştır" ifadelerine yer verdi..

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesine ilişkin iddialarına yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Paris ziyaretiyle ilgili açıklaması ile bir soruya cevaben yaptığı açıklamada ülkemizin Libya'ya yönelik tutumuna dair iddiaları, Fransa'nın Libya'ya yönelik karanlık ve izahı bulunmayan politikasının yeni bir göstergesidir. Fransa'nın Libya'da meşru Hükümeti devirerek ülkede otoriter bir rejim kurmaya yeltenen ve siyasi çözümden yana olmadığını alenen açıklamayan darbeci ve korsan Hafter'e verdiği destek Libya krizini körüklemiştir. Fransa'nın bu yaklaşımı Hafter'i askeri yöntemlerde ısrar etme konusunda cesaretlendirmiş, Libya halkının acılarını ve sıkıntılarını artırmıştır" denildi.

'ESAS ENDİŞE, FRANSA'NIN BU KARANLIK İLİŞKİLERİDİR'

Libya'da barış ve istikrarın tesisinin önündeki en büyük engelin, Fransa ve bazı ülkelerin BM Güvenlik Konseyi kararları hilafına gayrımeşru yapılara verdikleri desteğin olduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, BM kararları çerçevesinde uluslararası camia tarafından tanınan Hükümete, talebi üzerine destek vermektedir. Ülkemiz meşru hükümetin yanındayken, Fransa BM ve NATO kararları hilafına darbeci ve gayrı meşru bir şahsın yanındadır. Türkiye'nin Libya'daki faaliyetleri meşruyken, Fransa Suriye'de olduğu gibi karanlık işler peşinde koşmakta, bölgedeki bazı ülkelerin taşeronluğunu yapmaktadır. Esas endişe duyulması gereken Fransa'nın işte bu karanlık ilişkileridir. Bir NATO müttefikinin bu şekilde davranması kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye, Libya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla BM himayesinde yürütülen çabalara destek vermeye devam edecektir."

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