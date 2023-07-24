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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Cezayir'e başsağlığı mesajı
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24 Temmuz 2023 Pazartesi 23:08:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 23:08:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Cezayir'e başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'de devam eden yangınlarda ölenler için başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in çeşitli vilayetlerinde devam eden yangınlarda çok sayıda sivilin ve askeri personelin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, bu zor günlerinde Cezayir'e her türlü desteği sağlamaya daima hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki 11 kentte dün başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiğini duyurmuştu.

Etiketler : Cezayir yangınları Dışişleri Bakanlığı başsağlığı
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