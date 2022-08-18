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18 Ağustos 2022 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 16:30:00

Dışişleri Bakanlığından Cezayir'deki yangınlarda ölenler için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'deki yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in birçok vilayetinde süregelen orman yangınlarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyor, Cezayir'e her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Cezayir'in et-Tarif ile Setif kentlerinde devam eden orman yangınlarında 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Etiketler : dışişleri bakanlığı cezayir taziye mesajı
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