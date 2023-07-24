Dışişleri Bakanlığından Sadık Ahmet için anma mesajı

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24 Temmuz 2023 Pazartesi 10:31:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 10:31:00

Dışişleri Bakanlığından, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Sadık Ahmet için anma mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin kurucusu ve Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 28. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Dostluk Eşitlik Barış Partisinin kurucusu ve Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 28. yıl dönümünde minnet, saygı ve dualarla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mesajda, "Dr. Sadık Ahmet'in öncüsü olduğu haklı mücadelede soydaşlarımızın destekçisi olmaya, Batı Trakya Türk Azınlığının tüm meşru haklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesi yer aldı.

Yunanistan'daki Batı Trakyalı Müslüman Türk Azınlığın demokratik hakları için yıllarca mücadele veren merhum Ahmet, 24 Temmuz 1995'te henüz 48 yaşındayken "şüpheli" bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Etiketler : dışişleri bakanlığı sadık ahmet anma mesajı
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