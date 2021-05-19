  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
15 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'in hava saldırısında 1 kız çocuğu hayatını kaybetti
'Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak'
'Ateşkes için gerginliğin düşürülmesi talebini' kabul etmedi
Google'a Filistin'e destek verme çağrısı
Türkiye'den AP'ye tepki
19 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
'Yakında FETÖ takımından da önemli bir isim açıklayacağız'
Thodex şirketi yazılımcısının, savcılık ifadesi ortaya çıktı
Uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
İsrail'in saldırdığı Filistin'e giden gençlerden Başkan Erdoğan'a mektup
ABD'nin İsrail'e silah satışı Kongredeki Demokratları ikiye böldü
Kripto paralarda düşüş devam ediyor
Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! 81 ilden İstiklal Marşı sesi yükseldi
Gazze'de vefat edenlerin sayısı 227'ye yükseldi
'Uluslararası mahkemelerde yargılanmasının peşini bırakmayacağız'
Belarus'ta askeri uçak düştü!
Bazı işlemlerini geçici olarak askıya aldı
3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
AKINCI S-1 ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı
Bayraktar TB2, bir ülkenin daha radarına girdi
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye flaş cevap
Sınır hattındaki öğrenmenlerden türkü
Bayram harçlıkları Filistin'e
Annesiz kuzuya bebek gibi bakım
19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:05:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:58:00

Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmaya yönelik çaba harcanan bir dönemde, Avrupa Parlamentosu'nun nesnellikten uzak tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) tavsiye niteliğindeki 2019-2020 Yılı Türkiye Raporu'nun kabul edildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin, AB'ye üyelik perspektifi temelinde olumlu bir gündem çerçevesinde yeniden canlandırılmasına yönelik çaba harcandığı bir dönemde, tek taraflı ve nesnellikten uzak olan söz konusu tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir. İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, yönetim yapısı ve siyasi partilere ilişkin gerçek dışı iddialar içeren, ülkemizin etkin, çözüm odaklı, insani ve girişimci dış politikasını tehdit olarak gören, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tamamen haksız, yanlı Yunan ve Rum tezlerini yansıtan ve 1915 olaylarına ilişkin tek taraflı tutarsız Ermeni anlatılarına dayanan önyargılı bu yazımı reddediyoruz."

Raporda yer alan ifadelerin Türkiye'nin katılım müzakereleri sürecinin geleceğini tartışmaya açmaya yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, bu ifadelerin "vizyonsuzluk ve ahde vefa ilkesinden sapma çabası" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, katılım müzakereleri sürecinde yaşanan duraksamanın, Türkiye'nin reform iradesinin eksikliğinden veya AB müktesebatını üstlenme yetersizliğinden değil, bazı çevrelerin en başından bu yana üyelik sürecini Türkiye aleyhinde siyasi istismar vesilesi olarak kullanmış olmasından kaynaklandığını en iyi AB kurumları ve AP üyelerinin bildiğinin altı çizildi.

AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğu ve tüm Avrupa ve ötesi için bir kazanç olacağına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemiz bu hedef doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. AB tarafı, taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz 18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı kapsamında özellikle göç konusunda çabalarımızı söylemde takdir ederken, katılım sürecinden göç iş birliğine kadar 18 Mart Mutabakatı'ndaki kendi taahhütlerini yerine getirme konusunda somut bir adım atamama kısır döngüsünden çıkmalıdır.

AB'ye aday ülke olarak, AP'den beklentimiz, Türkiye aleyhindeki temelsiz iddiaların ve körü körüne suçlamaların zemin bulduğu platform olmak yerine, Türkiye ile ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği ile ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine ne şekilde katkı sağlanabileceğine yönelik yapıcı çalışmalar yürütmesidir."

Etiketler : Avrupa Parlamentosu AP Dışişleri bakanlığı
TÜM OYLAR BATUHAN'A

TÜM OYLAR BATUHAN'A
Evrensel albüm

Evrensel albüm
27 yıl sonra yeni pencere

27 yıl sonra yeni pencere
AŞKLARINI ARTIK GİZLEMİYORLAR

AŞKLARINI ARTIK GİZLEMİYORLAR
Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!

Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!
Rol arkadaşına hayran

Rol arkadaşına hayran
Kedisi korkuttu

Kedisi korkuttu
Harbiye'de rekor kıracağım

Harbiye'de rekor kıracağım
Aslı'nın rol arkadaşı Kaan

Aslı'nın rol arkadaşı Kaan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER