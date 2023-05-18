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18 Mayıs 2023 Perşembe 07:42:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 07:42:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki... "Politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz"

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Dışişleri Bakanlığı, ABD donanmasına ait geminin Rum limanına demirlemesine tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "ABD'yi bu politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD'ye ait USS Arleigh Burke isimli muhribin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi hakkında yaptığı açıklamayı güçlü bir şekilde desteklidiğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KKTC ile birlikte defaatle vurguladığımız üzere, ABD'nin bölgede Kıbrıs Türk tarafının hilafına attığı denge bozucu adımlar, bu ülkenin Ada'da uzun yıllar boyunca sürdürdüğü tarafsız konumunu zedelemekte ve Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün önünde engel oluşturmaktadır. ABD'yi bu politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Kıbrıs'ta garantör devlet konumunda bulunan Türkiye'nin her şart ve koşulda Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini yeniden vurgulamak istiyoruz."

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC ABD
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