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13 Ekim 2022 Perşembe 16:13:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 16:13:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Temelsiz iddia ve ithamlar içeren bu kararnameyi kınıyoruz

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı: ABD tarafından Ekim 2019'dan bu yana Suriye bağlamında 'Ulusal Acil Durum' başlığıyla yayınlanmakta olan başkanlık kararnamesi 12 Ekim 2022 tarihinde aynen yinelenmiştir. Ülkemiz hakkında temelsiz iddia ve ithamlar içeren bu kararnameyi kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

ABD tarafından Ekim 2019'dan bu yana Suriye bağlamında "Ulusal Acil Durum" başlığıyla yayınlanmakta olan başkanlık kararnamesi 12 Ekim 2022 tarihinde aynen yinelenmiştir. Ülkemiz hakkında temelsiz iddia ve ithamlar içeren bu kararnameyi kınıyoruz.

Kararnamede ülkemizin terörle mücadele, sınır güvenliğini korumak, Suriye'den kaynaklı bölücü terör tehditlerini ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na dair yer verilen iddialar asılsızdır.

BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca icra ettiğimiz Barış Pınarı Harekatı bölgede huzur ve istikrar ortamı sağlamıştır. PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin harekat bölgesinden çıkarılmasını temin etmiştir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmuştur.

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile angajmanını sonlandırmasını ve 17 Ekim 2019 tarihli Ortak Açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Suriye ABD
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