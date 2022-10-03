VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tayland'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
Ukrayna: Rus güçleri Kupyansk'ta hastaneyi vurdu
Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını kınadı
BM: Mevcut para politikaları küresel resesyon riski taşıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama
Bakan Akar: TSK kesinlikle Libya'da yabancı güç değil
Arnavutköy'de çıkan yangında otizmli çocuk öldü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Kapsamlı çalışma, Ekim ayında Meclis'e getirilecek
Bakan Ersoy'dan müzisyen cinayetine ilişkin açıklama: Bakanlık olarak takip edeceğiz
Somali'deki üç ayrı bombalı saldırıda en az 12 kişi öldü
AK Parti MYK toplandı
Rusya'da Duma, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakını onayladı
Hava sıcaklıkları iç, batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde azalacak
İngiltere'nin bu kış doğal gaz arzında ciddi riskle karşı karşıya olabileceği uyarısı yapıldı
Meclis, 3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak
MEB'in Matematik Dijital Eğitim Platformu eğlenerek öğretiyor
Ukrayna ordusu, Herson, Donetsk ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı
Haaland, Premier Lig'de rekorlar kırmaya devam ediyor
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı vatandaşlardan tam not aldı
"Mesleki eğitim merkezlerimizle insanlarımızın istihdam edilmelerini sağladığımız projelerimiz var"
SPK'nın borsadaki dolandırıcılık iddiasına ilişkin yaptığı suç duyurusunun detayları ortaya çıktı
Polonya, Almanya'dan talep ettiği 1,3 trilyon avroluk tazminat için resmi bildirimde bulundu
03 Ekim 2022 Pazartesi 19:38:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 19:38:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama

Kaynak: TRT Haber, AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY), ABD Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gün içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedilen açıklamada, iki hafta önce GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'nin bu yeni adımının Türkiye açısından hiçbir gerekçeyle izahının mümkün olmadığının altı çizildi.

Açıklamada, "ABD bu adımıyla, Ada'daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir. ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin garantör sıfatına vurgu yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımın atılmaya devam edileceği belirtildi.

Etiketler : Türkiye Kıbrıs Türk halkı ABD Dışişleri Bakanlığı
Yurtdışına organik satış

Yurtdışına organik satış
Yunanistan'da ilgiden yürüyememişler

Yunanistan'da ilgiden yürüyememişler
‘Bir Yaz Akşamı' finali

‘Bir Yaz Akşamı' finali
Sinemaya varım

Sinemaya varım
Kulüp'ten aşk doğdu

Kulüp'ten aşk doğdu
Trabzon'da çocuk oldu

Trabzon'da çocuk oldu
20 yıl sonra yeniden

20 yıl sonra yeniden
Düğün heyecanı başladı

Düğün heyecanı başladı
2 Aralık'ta vizyonda

2 Aralık'ta vizyonda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes