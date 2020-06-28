ABD'ye sert tepki: Hayal kırıklığı yaratmıştır

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28 Haziran 2020 Pazar 14:33:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 14:37:00

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2020 İnsan Ticareti Raporu'na tepki

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Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 İnsan Ticareti Raporu'nda, insan ticaretiyle mücadelesini artırdığı teyit edilen Türkiye'nin bir üst kategoriye çıkarılmamasının hayal kırıklığı yarattığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini artırdığı teyit edilmektedir. Buna karşın, Türkiye'nin bir üst kategoriye çıkarılmamış olması hayal kırıklığı yaratmıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, 4 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığına ve bölgesinde yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle her yıl daha fazla oranda artan göç yükünü omuzladığına dikkat çekildi.

Bu duruma rağmen, Türkiye'nin insan ticaretiyle kararlı bir şekilde mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu çerçevede, (Türkiye) taraf olduğu sözleşmeleri ve ilgili kanunları yetişmiş kadrolarıyla uygulamaya, toplumda bu konuda farkındalık yaratmaya, mağdurları etkin şekilde tespit etmeye ve korumaya, suçluları adalet önüne çıkarmaya, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğine devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"RAPORDAKİ BULGULAR PKK/YPG'NİN BİR TERÖR VE SUÇ ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öte yandan, rapordaki bulgular PKK/YPG'nin çocuk kaçırmak dahil işlediği suçlarla bir terör ve suç örgütü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu rapordaki veriler de ABD'nin bu terör örgütünü meşru ortak olarak kabul etmekten vazgeçmesi gerektiğini göstermektedir. Raporda, terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılan çocuklara atıf yapılırken, Diyarbakır'da 303 gündür eylem yapan 140 aileye, evlatlarına kavuşan 13 aileye yer verilmemiş olması ise eğer kasıtlı değilse büyük bir eksikliktir.

Türkiye, ciddi bir insan hakkı ihlali olan insan ticareti suçunun cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermeye ve uluslararası iş birliğini geliştirmeye kararlıdır."

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