VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan'la özel temsilciler aracılığıyla görüşmeler devam ediyor
The Wall Street Journal Türkiye ekonomisinin güçlenebileceğini yazdı
Hablemitoğlu suikastı zanlısının Türkiye'ye iadesine karar verildi
5 yıl sonra setlere dönüyor
Trafik kazası geçirdi
Emre Altuğ: Çocuklarım için çok proje reddettim
"Karakterle bağ kurmalıyım"
"Coğrafi konum, beşeri ve doğal kaynaklarımız, bir araya geldiğimizde ne kadar güçlü olacağımızı gös...
Dışişleri Bakanlığından AB Genel İşler Konseyi kararlarına tepki
Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in planlarının hiçbiri tutmadı
Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak
AB enerjide bağımlılığı azaltma planında anlaştı
"Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye enerji kaynaklarının dünya pazarına gönderilmesi için uyumlu çalı...
4 enfeksiyona karşı "dörtlü" koruma
"Hem çiftçimizi hem de esnaf ve sanatkarlarımızı desteklemeye devam edeceğiz"
ABD'de nefret suçları artıyor
Türkiye, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 2024-26 dönem başkanlığını yürütecek
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
"Zengezur Koridoru 2024'te tamamlanacak ve yeni nakliyat koridoru oluşturulacak"
Togg, teknoloji tabanlı yeni girişimleri harekete geçirecek
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AP'de olanları saklamamalıyız
İngiltere'de yıllık enflasyon, kasımda hız keserek yüzde 10,7'ye geriledi
Kremlin: Ülkeye yeni Ukrayna bölgelerinin katılması “halkın tercihine” bağlı
"Yemek kartlarında değişen bir şey yok"
14 Aralık 2022 Çarşamba 15:27:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 15:27:00

Dışişleri Bakanlığından AB Genel İşler Konseyi kararlarına tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, AB Genel İşler Konseyinin Türkiye'nin Rusya'yla ticari ilişkileri Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine yönelik kararlarına tepki göstererek "Bu tarz kararlar Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlamamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Genel İşler Konseyinde kabul edilen kararların Türkiye'yle ilgili bölümünün, AB'nin Türkiye'ye yönelik dar görüşlü ve ön yargılı bakışını gözler önüne serdiği ifadeleri yer aldı.

"AB'nin ortak menfaatlerinin, bazı üye ülke çıkarlarına kurban edildiği bu tarz kararlar ne Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlamakta ne de yapıcı bir gündem oluşturmaktadır." denilen açıklamada, AB'nin bu yaklaşımıyla uluslararası sistemde yaşanan değişimi doğru okuyamadığını ortaya koyduğu vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'ye yönelik iddiaların reddedildiğinin altı çizilerek "AB'nin ülkemize yönelik demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına ilişkin haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz. Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde AB'nin Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen talihsiz ifadelerini de kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ DESTEĞİ GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Kararda, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalarının ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteğin görmezden gelindiği vurgulanarak "Ülkemizin konuya yaklaşımının münhasıran AB yaptırımlarına katılmamasına indirgenmesini ve Türkiye'nin tek taraflı yaptırımlara katılmama yönündeki ilkeli tutumunun yaptırımların bilinçli şekilde etkisiz kılınması şeklinde takdim edilmesini hayretle karşılıyoruz." denildi.

Türkiye'nin Rusya'yla yürüttüğü ekonomik ilişkilere yönelik değerlendirme yapılan açıklamada, "Ülkemizin Rusya'yla ticari ve ekonomik ilişkileri, yaptırımları etkisiz kılacak bir mahiyete sahip olmadığı gibi Rusya'yla diyaloğumuzun sürdürülmesinin, Tahıl Anlaşması ve esir değişimi örneklerinde görüldüğü üzere savaşın olumsuz etkilerinin asgari düzeyde tutulması bakımından da önem arz ettiği açıktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin yaptırımların ihlaline müsaade etmeyeceği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin, yaptırımlara taraf olmamakla birlikte yaptırımların ihlaline müsaade edilmeyeceği yönündeki kararlı tutumunun dikkate alınmaması da kasıtlı bir yaklaşımdır. Türkiye'nin AB'nin bu tarz kararlarını ciddiye alması için AB'nin Türkiye'yi üyelik müzakereleri yürüten bir aday ülke olarak görmesi ve buna ilişkin gerekli siyasi iradeyi göstermesi gerekmektedir."

Etiketler : dışişleri bakanlığı türkiye avrupa birliği rusya doğu akdeniz kıbrıs
Rezervasyon kavgası

Rezervasyon kavgası
Dokuz timi Ankara'da

Dokuz timi Ankara'da
Abla-kardeş benzetmesi

Abla-kardeş benzetmesi
Özge Ulusoy: Vicdansızlar

Özge Ulusoy: Vicdansızlar
‘Ömer' sete çıktı

‘Ömer' sete çıktı
Ustaları andı

Ustaları andı
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
İyilik için Kanada'ya gitti

İyilik için Kanada'ya gitti
Kazayı koluna yazdı

Kazayı koluna yazdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX