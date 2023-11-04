Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisini Ankara'ya çağırdı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın Ankara'ya çağrıldığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka saldırılarını sürdürmesi üzerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağırıldı." açıklamasında bulundu.
Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın İstişarelerde Bulunmak Üzere Ankara'ya Çağrılması Hk. https://t.co/JpZFLmiwhO pic.twitter.com/hu0LHLrajW— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 4, 2023
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