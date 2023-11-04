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04 Kasım 2023 Cumartesi 15:42:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 15:42:00

Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisini Ankara'ya çağırdı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın Ankara'ya çağrıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka saldırılarını sürdürmesi üzerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağırıldı." açıklamasında bulundu.

Etiketler : dışişleri bakanlığı tel aviv şakir özkan torunlar
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