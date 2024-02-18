VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mısır, 1973'teki Yom Kippur Savaşı'na dair "nadir" belgeleri yayınladı
Film gibi yankesicilik: Telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı
Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 72. yıl dönümünü kutladı
İsrail'in 135 gündür bombaladığı Gazze'de can kaybı 28 bin 985'e çıktı
"Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını desteklemektedir"
Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er Ay'ın ailesine başsağlığı mesajı
18 Şubat 2024 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 15:15:00

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 72. yıl dönümünü kutladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 72. yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın içinden geçmekte olduğu emsalsiz sınamalarla dolu bu olağanüstü dönemde, İttifak için eşsiz ve vazgeçilmez konumunu muhafaza eden ülkemizin NATO'ya üyeliğinin 72. yıl dönümünü kutluyoruz. Müttefikliğin temeli olan dayanışma ruhuyla uluslararası barış ve istikrarı desteklemeye, NATO'nun geleceğinde söz sahibi olmaya devam edeceğiz."

Etiketler : dışişleri bakanlığı türkiye nato
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik
Kar tatilinde

Kar tatilinde
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX