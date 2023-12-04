130 Türk vatandaşı ve aileleri Gazze'den Mısır'a geçiş yaptı

Dışişleri Bakanlığı: Türk vatandaşları ve yakınlarından oluşan 130 kişi Mısır'a ulaştı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türk vatandaşları ile aile yakınlarından oluşan 130 kişilik grubun, dün gece Gazze'den Mısır'a geçtiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk vatandaşları ile aile yakınlarını içeren 130 kişinin dün gece Mısır'a ulaştığını aktardı.
Sözcü Keçeli, Gazze'den tahliye edilen grubun bugün Türkiye'ye gelmesinin öngörüldüğünü kaydetti.
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