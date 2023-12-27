Dışişleri Bakanlığı Sudan için uyarıda bulundu: 'Seyahat etmekten kaçının' tavsiyesi
Dışişleri Bakanlığı Sudan için, "Sudan'da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir. Mevcut şartlar altında ve doğabilecek ihtimaller karşısında vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sudan için, "Sudan'da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir. Mevcut şartlar altında ve doğabilecek ihtimaller karşısında vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir." açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan Sudan için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sudan'da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir. Mevcut şartlar altında ve doğabilecek ihtimaller karşısında vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir.
Halen Sudan'da bulunan vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Hartum Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları önem taşımaktadır.
Halihazırda Port Sudan'da faaliyet gösteren Hartum Büyükelçiliğimiz ile +249 90 094 2738 no'lu acil durum hattından ve [email protected] e-posta adresinden iletişim kurmak, yahut Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'yle +90 312 292 29 29 no'lu telefon üzerinden temasa geçmek mümkündür.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Sudan'a ilişkin Seyahat ve Güvenlik Duyurusu https://t.co/AkiQogyOBl pic.twitter.com/gN4yyFLIHc— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 27, 2023
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