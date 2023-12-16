VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk hukukçular UCM'ye sunacak! İşgalci İsrail'in savaş suçu işlediği belgeleniyor
Samsun'da yasa dışı avcılığa 66 bin 575 lira ceza
Irak'ta vatandaşlar 10 yıl sonra sandık başına gitti
Kocaeli'de yağmura rağmen yüzlerce kişi İsrail'in zulmünü protesto etti
İngiltere, Kızıldeniz'de şüpheli bir dronu imha ettiğini bildirdi
İşgalci İsrail ordusu Lübnan sınırında İHA düşürdüğünü bildirdi
16 Aralık 2023 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 15:30:00

Dışişleri Bakanlığı, stajyer memnuniyetinin en yüksek olduğu kurum seçildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince "Toplum 5.0" temasıyla düzenlenen "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu"nda, "Stajyer Memnuniyetinin En Yüksek Olduğu Kurum" ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince, "Geleceğin İnsan Merkezli Toplumu" olarak tanımlanan İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun ikincisi, "Toplum 5.0" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanlığının "Stajyer Memnuniyetinin En Yüksek Olduğu Kurum" ödülünü almaya hak kazandığı kaydedildi.

Stajyer programının Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezince yürütüldüğü belirtilen paylaşımda, "Mevcut programın uygulandığı 2018 yılından bugüne kadar 1000'i aşkın öğrencimiz Bakanlığımızda staj imkanından faydalanmıştır." ifadesine yer verildi.

Bakanlık adına ödülü, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar aldı.

Etiketler : dışişleri bakanlığı cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisi stajyer memnuniyet kurum
Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX