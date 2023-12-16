Dışişleri Bakanlığı, stajyer memnuniyetinin en yüksek olduğu kurum seçildi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince "Toplum 5.0" temasıyla düzenlenen "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu"nda, "Stajyer Memnuniyetinin En Yüksek Olduğu Kurum" ödülüne layık görüldü.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince, "Geleceğin İnsan Merkezli Toplumu" olarak tanımlanan İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun ikincisi, "Toplum 5.0" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanlığının "Stajyer Memnuniyetinin En Yüksek Olduğu Kurum" ödülünü almaya hak kazandığı kaydedildi.
Stajyer programının Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezince yürütüldüğü belirtilen paylaşımda, "Mevcut programın uygulandığı 2018 yılından bugüne kadar 1000'i aşkın öğrencimiz Bakanlığımızda staj imkanından faydalanmıştır." ifadesine yer verildi.
Bakanlık adına ödülü, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar aldı.
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