Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Çekya'daki silahlı saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı
Kaynak: aa
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde düzenlenen ve 15'ten fazla kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
Keçeli, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Prag'da bugün gerçekleştirilen saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Çek halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.
Mevcut bilgilere göre olayda zarar gören Türk vatandaşı olmadığını belirten Keçeli, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinin Çekya makamlarıyla temas halinde olduğunu kaydetti.
Keçeli, ihtiyaç duyan Türk vatandaşları için Büyükelçiliğin ve Türk Konsolosluk Çağrı Merkezi iletişim bilgilerini paylaştı.
Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ndeki silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 15'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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