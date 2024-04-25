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25 Nisan 2024 Perşembe 13:15:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 13:15:00

Dışişleri Bakanlığı: Şili Temsilciler Meclisi'ndeki 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar yok hükmündedir

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar yok hükmündedir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar yok hükmündedir." denildi.

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Etiketler : dışişleri bakanlığı şili temsilciler meclisi 1915 olayları soykırım
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