25 Nisan 2024 Perşembe 13:15:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 13:15:00
Dışişleri Bakanlığı: Şili Temsilciler Meclisi'ndeki 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar yok hükmündedir
Kaynak: AA
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar yok hükmündedir." denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar yok hükmündedir." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
- "Fırsatçılara, stokçulara izin vermeyeceğiz"
- İstanbul'da tutuklanan PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak'ın ifadesine ulaşıldı
- TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı Uslu, komisyonun yol haritasını açıkladı
- İslahiye'de deprem konutlarının yapımı sürüyor
- "Ailenin içinin boşaltılması insanlığa karşı yapılmış en büyük saldırılardan birisidir"
- Dışişleri'nden Şili Temsilciler Meclisi'ne tepki