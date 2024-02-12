Dışişleri Bakanlığı: Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İsrail'in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz.
BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."