"Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı: Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz.

BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."