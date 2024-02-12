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12 Şubat 2024 Pazartesi 13:48:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 13:48:00

Dışişleri Bakanlığı: Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz.

BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

Etiketler : dışişleri bakanlığı refah saldırı israil gazze
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