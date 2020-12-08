  • BIST
    1339.89
  • Dolar
    7,8110
  • Euro
    9,4680
  • Altın
    469,7010
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı: Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacaktır
Bakan Koca, koronavirüs tablosunu paylaştı!
Trump 2021 Savunma Bütçe tasarısını iptal edeceğini açıkladı
Çelik: Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen akıl tutulmasıdır
ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya onay verdi
"Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elinde"
Türkiye de sipariş etmişti... İlk sonuçlar geldi
Kurtulmuş'tan 'Erken seçim' açıklaması
En büyük aşı operasyonu başlıyor!
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı
Darbeci Hafter haddini aştı!
Miçotakis'ten Türkiye itirafı!
Karadeniz'de tehlikeli gerginlik
Burcu Kara'dan ev hayatıyla ilgili esprili yorum: Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım
Menajerimi Ara'ya konuk olan İrem Derici'den oyunculuk açıklaması: Şarkıcılıktan iyi
"Hırsım çocukluğumda kaldı"
Doha'da ‘Seni Çok Bekledim' ile Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu!
Aynur Aydın'dan samimi açıklamalar! 'Mavi tıklı'lar peşinde...
İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli pandemide tutumlu olmayı seçti
Burcu Özberk: Oyunculukta kurallarım var
Türkücü Ekin'in koronavirüsle mücadelesi! '2 kez yaşadım ve ölümle burun buruna geldim'
Başarıları online ödüllendirildi
Şarkıcı Tuğba Özerk'in flaşlardan kaçışı
08 Aralık 2020 Salı 20:16:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 20:16:00

Dışişleri Bakanlığı: Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacaktır

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığından Libya açıklarında durdurulan Türk gemisine ilişkin yapılan açıklamada, "Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Halife Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından, Libya açıklarında durdurulan ve keyfi para cezası uygulanan Türk ticaret gemisi hakkında açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya’nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter’e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğunun öğrenildiği bildirildi.

"BU UYGULAMAYI KUVVETLE KINIYORUZ"

Açıklamada, "Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Libya’da Birleşmiş Milletler’in (BM) öncülüğünde Libya halkı arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde, Hafter ve milislerinin mütecaviz tutumlarını devam ettirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Libya’da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Halife Hafter Libya türkiye
Yalın ve Sıla'dan var bir sürpriz...

Yalın ve Sıla'dan var bir sürpriz...
Eski halime döndüm

Eski halime döndüm
Youtube'da güldürecek

Youtube'da güldürecek
Eski eşlerden samimi kutlama

Eski eşlerden samimi kutlama
Şarkıcı Gülden'den 5 şarkı 5 klip

Şarkıcı Gülden'den 5 şarkı 5 klip
Yağmur Tanrısevsin'den çift maskeli koronavirüs önlemi

Yağmur Tanrısevsin'den çift maskeli koronavirüs önlemi
Tolgahan Sayışman: Efehan kardeşini kıskanacak

Tolgahan Sayışman: Efehan kardeşini kıskanacak
Arzu Sabancı'dan 9 Kere Leyla isyanı

Arzu Sabancı'dan 9 Kere Leyla isyanı
AVM'de senaryo çalışması

AVM'de senaryo çalışması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER