Dışişleri Bakanlığı: İsrail hükümeti, katliama son vermek zorundadır
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanının yaptığı paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sözcü Keçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ediyoruz.
İsrail Hükümeti'nin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz.
İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır."
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