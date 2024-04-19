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19 Nisan 2024 Cuma 12:50:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 12:50:00

Dışişleri Bakanlığı: İran-İsrail gerilimi kalıcı bir çatışmaya dönüşebilir

Kaynak: AA

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Dışişleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediği iddialarına ilişkin yaşanan son gelişmelerin kalıcı bir çatışmaya dönüşme riskinin bulunduğunu belirterek, tarafları daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet etti.

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki son gelişmeler hakkında yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz."

Öte yandan açıklamada, "uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır" ifadesi kullanıldı.

İSRAİL'İN İRAN VE SURİYE'YE SALDIRDIĞI İDDİASI

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu. Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de İsrail'in, ülkenin güney sınırlarında Beşşar Esed rejimi ordusunun hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.

Etiketler : dışişleri bakanlığı israil şam iran
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