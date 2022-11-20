20 Kasım 2022 Pazar 12:04:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 12:04:00
Dışişleri Bakanlığı: Herson'dan tahliye edilen 88 Ahıska Türkü, Türkiye'ye ulaştı
Dışişleri Bakanlığı, Herson'dan tahliye edilen 88 Ahıska Türkü'nün Türkiye'ye sağ salim ulaştığını duyurdu
Dışişleri Bakanlığı, Herson'dan tahliye edilen 88 Ahıska Türkü'nün Türkiye'ye sağ salim ulaştığını duyurdu
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