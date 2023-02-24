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24 Şubat 2023 Cuma 12:10:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 12:10:00

Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgelerinde 28 ülke 31 sahra hastanesi kurdu

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından dış temsilciliklerin eş güdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan ayni yardımlara ilişkin son verileri paylaştı.

Bakanlık, Twitter hesabından ayni yardımların yer aldığı grafikli paylaşım yaptı.

Buna göre, deprem bölgelerinde 28 ülke 31 sahra hastanesi kurarken şu ana kadar 109 bin 574 çadır, 246 yaşam konteyneri ve 1500 mobil hijyen ünitesi Türkiye'ye getirildi.

Ayni yardımlar kapsamında da 1 milyon 499 bin 207 battaniye, 211 bin 839 uyku tulumu, 80 bin 824 yatak, 26 bin 622 jeneratör, 5 bin 928 ton giyecek, 3 bin 222 ton hijyen tıbbi malzemesi ve 5 bin 746 ton gıda Türkiye'ye ulaştı.

Etiketler : dışişleri bakanlığı deprem bölgesi sahra hastanesi

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