VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uşak'ta 17 zehir taciri tutuklandı
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Meteoroloji'den 3 il için sağanak uyarısı
Suriye'den ateşlenen havan mermisi Şanlıurfa Ceylanpınar'a düştü
Stoltenberg'den Kuantum teknolojisi mesajı: "NATO 2023'ün sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejis...
Türkiye'den Pakistan'daki bombalı saldırıya tepki: Bu kutsal günde bir ibadet yerini hedef alan bu h...
29 Eylül 2023 Cuma 17:16:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 17:16:00

Başkan Erdoğan'ı hedef alan provokasyona Dışişleri'nden sert tepki: En ağır şekilde kınıyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında polis korumasında, Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı, "Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz." çıkışında bulundu.

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyona ilişkin, "Eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında provokasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

"Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsveç'in gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir."

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlenmişti.

İsveç'te NATO'ya üyelik süreci devam ederken daha önce de birçok yerde Türkiye, Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlar yapılmıştı.

Etiketler : isveç başkan erdoğan dışişleri bakanlığı tepki
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX