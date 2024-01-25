Büyükelçi Akgün, AGİT'e özel temsilci olarak atandı

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Evren Dağdelen Akgün'ün AGİT'e özel temsilci olarak atandığını açıkladı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 2024 Dönem Başkanlığını yürüten Malta tarafından Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Akgün'ün atandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, AGİT Dönem Başkanlığınca, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine, Türkiye'nin Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadeledeki aktif ve kararlı tutumunun bir yansıması olarak yine bir Türk vatandaşının atanmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye, dünya genelinde her geçen gün artış gösteren ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi olumsuz eğilimlerin önlenmesi ve barış içinde bir arada yaşama kültürünün teşvik edilmesi amacıyla AGİT dahil tüm uluslararası kuruluşlarca yürütülen çalışmalara öncülük etmeyi ve aktif şekilde katkı sağlamayı sürdürecektir."
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