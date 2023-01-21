Dışişleri Bakanlığı: Bu eylem İsveç'in de imzacı olduğu Üçlü Muhtıra'nın açık ihlalidir
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı, "İsveç'te PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu eylem İsveç'in de imzacı olduğu Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlalidir" açıklamasını yaptı.
Bakanlık, İsveç'in başkenti Stokholm'de bugün Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan saldırıya izin verilmesinin hemen ardından bu defa şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca Türkiye karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınadı.
Açıklamada, "Bu eylem, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç'in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlalidir" ifadelerine yer verildi.
Üçlü Ahitname'deki taahhütlere bağlı olunduğunu söylemek ile bu taahhütleri yerine getirmenin iki ayrı husus olduğunun vurgulandığı açıklamada, "İsveç'ten, Üçlü Ahitname'deki taahhütleri uyarınca özellikle terörizmle mücadele alanında söylemin ötesinde, somut ve etkili adımlar atmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi.
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